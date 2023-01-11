Турция тайно поставляет Украине кассетные боеприпасы – Foreign Policy

https://racurs.ua/n178722-turciya-tayno-postavlyaet-ukraine-kassetnye-boepripasy-foreign-policy.html

Ракурс

Туреччина почала таємно передавати Україні касетні боєприпаси, випущені у часи «холодної війни». Про це пише видання Foreign Policy з посиланням на анонімних американських та європейських посадовців.

Foreign Policy вказує, що після того, як Київ отримав відмову на звернення до Білого дому, наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати Україні кластерні артилерійські снаряди американської розробки.

Американське законодавство забороняє експорт відповідних боєприпасів через високий рівень браку. Видання пише, що ці боєприпаси можуть бути дуже ефективними проти російських танків і піхоти, але здатні нашкодити цивільному населенню.

Ця зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть роками залишатися на полі бою, якщо не вибухають негайно. Кожен снаряд розкидає близько 88 менших боєприпасів, — йдеться у публікації.

Водночас Foreign Policy не вказує, чи використовували Збройні сили України касетні боєприпаси на полі бою.

Нагадаємо, у грудні росія вдарила касетними боєприпасами по селу у Запорізькій області.