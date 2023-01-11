Угрозу нового развертывания авиации рф в беларуси оценила разведка Британии

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Загрозу нового розгортання російської авіації на території білорусі оцінила розвідка Великої Британії. Попри те, що рф утримує значну кількість військ у білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді, оприлюдненому 11 січня у Твіттер Міністерством оборони Британії.

Розвідка нагадує, що 8 січня оборонне відомство підконтрольної рф білорусі оголосило про проведення спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань, які відбудуться на території країни з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

Станом на 8 січня авіалюбителі зафіксували прибуття загалом 12 вертольотів Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Деякі з них мали маркування «Z». Вони базуються на аеродромі в Мачулищах під Мінськом.

Нове розгортання російської авіації в білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Хоча росія утримує значну кількість військ у білорусі, вони здебільшого задіяні у навчаннях. Вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила, що російська армія посилила тиск на Бахмут, однак вона навряд чи найближчим часом оточить місто, де нині тривають запеклі бої.