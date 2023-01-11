ВСУ фиксируют подготовку россиян к новой массированной ракетной атаке

https://racurs.ua/n178741-vsu-fiksiruut-podgotovku-rossiyan-k-novoy-massirovannoy-raketnoy-atake.html

Ракурс

Українські військові фіксують підготовку росіян до нової масованої ракетної атаки.

У ЗСУ повідомили, що росія застосовує безпілотники для розвідки та відправила кораблі на переспорядження.

Про це в коментарі «Суспільному» повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Активність безпілотних розвідників, яку ми спостерігаємо за останній тиждень, каже якраз про підготовку до такого масованого обстрілу. Оскільки вони спочатку збирають інформацію про ці цілі, які вони хочуть вразити. Швидше за все це будуть об'єкти критичної інфраструктури. Вони продовжують намагатися створити техногенні незручності нашому населенню, зокрема й за умов похолодання. Вони продовжують шукати наші системи протиповітряної оборони, які намагаються вразити, — повідомила вона.

Уранці 11 січня в Чорне море вийшов один ракетоносій рф. Гуменюк в ефірі «Еспресо» зазначила, що окупанти продовжують моніторити надводну ситуацію безпілотниками та зауважила, що шторм у морі, який вже складає 4−5 балів — «нам на користь».

Нагадаємо, востаннє масований ракетний удар російських воєнних злочинців стався 31 грудня — 2 січня. Тоді московити запускали по Україні іранські дрони та ракети.