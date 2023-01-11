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Зеленский, Дуда и Науседа во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника
Зеленский, Дуда и Науседа во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника (ФОТО)https://racurs.ua/n178742-zelenskiy-duda-i-nauseda-vo-lvove-podpisali-sovmestnuu-deklaraciu-prezidentov-lublinskogo.htmlРакурс
Президенти України, Литви та Польщі у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу! — так Володимир Зеленський прокоментував нову зустріч зі своїми колегами з Польщі та Литви, яка 11 січня відбулася у Львові.
Попереднього разу Львів приймав президентів України, Литви та Польщі ще у 2006 році під час святкування 750-річчя міста. Сьогодні в нас знову з офіційним візитом глави трьох держав. Але причина вже зовсім інша. Тристоронній міжнародний візит почали із вшанування пам’яті наших Героїв. Дуже важливо, що у такий непростий час для нашої країни Львів залишається місцем для дипломатичних перемовин та домовленостей, які сприятимуть нашій спільній перемозі, — так прокоментував зустріч трьох президенті міський голова Львова Андрій Садовий.
11 січня Зеленський відвідав поховання українських воїнів у Львові на Личаківському цвинтарі.
Згодом глава держави провів нараду щодо безпеки на північному кордоні України.
Після цього відбулися його переговори з Науседою та Дудою у Палаці Потоцьких.
Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові.
Розпочав свій візит до Львова з найважливішого — вшанування пам’яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні! — йдеться в повідомленні у соцмережах українського лідера.
Люблінський трикутник. Ще раз підтвердили свою непохитну відданість перемозі над агресором. Ми залишимося єдиними! Литва та Польща продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні, — зазначив президент Литви Ґітанас Науседа.
На нараді у Львові йшлося про оперативну обстановку на кордоні з республікою білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.
Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із білоруссю.
Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях, — зазначив Зеленський.
Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС. Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.
Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників, — зауважив президент.
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