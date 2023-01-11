Зеленский, Дуда и Науседа во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника

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Президенти України, Литви та Польщі у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу! — так Володимир Зеленський прокоментував нову зустріч зі своїми колегами з Польщі та Литви, яка 11 січня відбулася у Львові.

Попереднього разу Львів приймав президентів України, Литви та Польщі ще у 2006 році під час святкування 750-річчя міста. Сьогодні в нас знову з офіційним візитом глави трьох держав. Але причина вже зовсім інша. Тристоронній міжнародний візит почали із вшанування пам’яті наших Героїв. Дуже важливо, що у такий непростий час для нашої країни Львів залишається місцем для дипломатичних перемовин та домовленостей, які сприятимуть нашій спільній перемозі, — так прокоментував зустріч трьох президенті міський голова Львова Андрій Садовий.

11 січня Зеленський відвідав поховання українських воїнів у Львові на Личаківському цвинтарі.

Згодом глава держави провів нараду щодо безпеки на північному кордоні України.

Після цього відбулися його переговори з Науседою та Дудою у Палаці Потоцьких.

Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові.

Розпочав свій візит до Львова з найважливішого — вшанування пам’яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні! — йдеться в повідомленні у соцмережах українського лідера.

Люблінський трикутник. Ще раз підтвердили свою непохитну відданість перемозі над агресором. Ми залишимося єдиними! Литва та Польща продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні, — зазначив президент Литви Ґітанас Науседа.

На нараді у Львові йшлося про оперативну обстановку на кордоні з республікою білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із білоруссю.

Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях, — зазначив Зеленський.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС. Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.