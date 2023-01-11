Неофициально – 84 трупа. В результате украинского удара по оккупированному луганскому селу погибли работники из рф

https://racurs.ua/n178745-neoficialno-84-trupa-v-rezultate-udara-vsu-po-okkupirovannomu-luganskomu-selu-pogibli-rabotniki.html

Ракурс

Внаслідок удару ЗСУ по селі Лантратівка в окупованій частині Луганської області могли загинути понад 80 осіб.

Це переважно робітників-будівельників із Новосибірська, які приїхали в Україну на заробітки. Удар стався ще у грудні, повідомляється у розслідуванні «Радіо Свобода».

Журналісти виявили, що під Лантратівкою, яка розташована за 20 км від російського кордону, робітники, що приїхали з росії, рили окопи та встановлювали бетонні ДОТи. Деяких робітників поселили у місті Валуйки й щодня возили в Україну і назад — але нещодавно будівництво військових укріплень припинилося через активізацію бойових дій.

16 грудня 2022 року представники самопроголошеної лнр у Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомили про обстріл школи у селі Лантратівка Луганської області України.

Село було окуповане вже після початку повномасштабного російського вторгнення. За даними СЦКК, внаслідок влучення трьох ракет, випущених із установки «Хаймарс», у школі буцімто загинули 11 мирних жителів, а 17 людей отримали поранення.

8 січня проросійський блогер Анатолій Шарій опублікував два відеоролики: один був знятий в актовій залі школи до українського удару, другий показує поранених та руйнування у перші хвилини після обстрілу.

Макіївок було багато, просто про випадки, коли гинули від 50 до 200 осіб за раз — замовчували та замовчують, — написав Шарій в анотації до відео (це відсилання до українського удару новорічної ночі за розташуванням російських мобілізованих під Донецьком, під час якого за офіційними даними загинули 89 військовослужбовців, а за неофіційними — до 600).

В іншому пості того ж дня блогер уточнив, що в школі в Лантратівці було розквартировано не мобілізованих, а «найнятих для копання окопів мирних». На опублікованому Шарієм відео в актовому залі школи дійсно немає нічого, що могло б вказувати на належність людей, які жили в школі, до армії: всі вони одягнені в цивільний одяг, деякі — в сині робочі спецівки зі світловідбиваючими смугами (це контрастує з численними відео та фото з місць дислокації російських мобілізованих, де у кадрі завжди присутні як мінімум кілька осіб у військовій формі).

Проросійські пабліки та акаунти в соціальних мережах, як і Шарій, стверджували, що у Лантратівці «загинули будівельники, які приїхали відновлювати інфраструктуру», причому автори деяких постів уточнювали, що найнято їх «в різних куточках лнр і навіть Харківської області».

Як з’ясувало «Радіо Свобода», це не так: здебільшого йдеться про росіян, які приїхали на окуповані території за довгим рублем.

Про те, що для копання окопів на окупованих територіях у Росії шукають людей за оголошеннями в інтернеті, ще 15 грудня писав телеграм-канал «Можемо пояснити». Журналістам вдалося з’ясувати, що людей наймає фірма «БудКом», яка на своєму сайті пишається участю у будівництві Кримського мосту, нового терміналу аеропорту Сочі та «Лахта-центру» у Санкт-Петербурзі. Охочим поїхати на забудови на Донбас обіцяли платити до 210 тис. рублів (близько 3 тис. дол.) на місяць. Подібні оголошення можна знайти в інтернеті зараз.

«Радіо Свобода» виявило у забороненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте» фотографії та відео свіжовиритих окопів та ДОТів в акаунті мешканця одного з російських регіонів Уралу, який, якщо вірити іншим його постам, у грудні знаходився у місті Валуйки Білгородської області. Відповідно до геолокації, ці знімки зроблені за кілометр від Лантратівки.