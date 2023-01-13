Россияне, вероятно, захватили Соледар - ISW

https://racurs.ua/n178799-rossiyane-veroyatno-zahvatili-soledar-isw.html

Ракурс

Росіяни, ймовірно, захопили Соледар.

Про це пише у звіті за 13 січня американський Інститут дослідження війни.

У звіті зазначається, що російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста.

Водночас експерти вважають, що ймовірне захоплення Соледара — населеного пункту площею близько 14,2 кв. км — не дозволить окупантам встановити контроль над критично важливими українськими лініями наземної комунікації з Бахмутом та не поставить їх у вигіднішу позицію для оточення міста в короткостроковій перспективі.

Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не призведуть до оперативно-значущих результатів, оскільки вони втратили бойову силу і накопичили виснаженість, повідомляє ISW.

Аналітики зазначили, що Генштаб ЗСУ 12 січня здебільшого не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки на Соледар порівняно зі зведеннями днем раніше.

Аналітики нагадали, що 12 січня Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Сіль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледару, однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не казали, що їм вдалося відбити атаку в самому Соледарі.

Усі наявні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують оборону в Соледарі, — йдеться у звіті.

Офіційний Пентагон

США не можуть підтвердити падіння Соледара, заявили у Білому домі. Але навіть якщо Україна втратить Бахмут та Соледар, «це не матиме стратегічного впливу на саму війну».

Ми не можемо підтвердити повідомлення про те, що Соледар упав. Я бачив російські заяви щодо цього. Українці кажуть, що все інакше. Ми не підтримуємо присутність на місці, тож я не можу підтвердити це, — заявив представник адміністрації Байдена Джон Кірбі.

Ми вважаємо, що росіяни зацікавлені в ньому з двох причин. По-перше, оскільки вони вважають контроль над ним важливим з погляду можливості взяти і потім утримати Бахмут. Крім того, там є соляні шахти. ми вважаємо, що тут є й економічний інтерес, — заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, навіть якщо росія візьме Бахмут та Соледар, це не матиме стратегічного впливу на саму війну. І це точно не зупинить і не сповільнить українців у спробах повернути свою територію.