США и Испания начинают готовить украинских военных к обращению с новым оружием

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Ракурс

Українські військові вже наступного тижня у Німеччині розпочнуть навчання на БМП Bradley.

Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив на брифінгу, що бойові машини Bradley, про надання яких у січні оголосили США, спочатку відправлять до Німеччини, щоб українські військові могли тренуватися під час навчань. Він додав, що це станеться через «тижні, а не місяці».

Ми очікуємо, що це навчання займе тижні, а не місяці, — сказав Райдер.

Це буде підготовка за загальним маневром та загальновійськова підготовка.

Тим часом до Іспанії прибула група з 225 громадян України для проходження військової підготовки. Частина з них буде освоювати систему протиповітряної оборони Hawk.

В рамках навчальної місії Європейського Союзу для України, повідомляє Міноборони Іспанії. Українці прибули до Іспанії на літаку Airbus 330 Повітряно-космічних сил Іспанії.

Міністр оборони Маргарита Роблес у супроводі начальника Генерального штабу іспанської армії та посла України зустріла їх у четвер, 12 січня, ввечері на авіабазі Торрехон, що неподалік від Мадрида.

198 осіб з цієї групи є цивільними особами без військового досвіду, які були мобілізовані до українського війська після повномасштабного вторгнення росії.

Мобілізовані візьмуть участь у модулі базової бойової підготовки, який проходитиме в «Координаційному навчальному центрі Толедо» на базі Академії Сухопутних військ Іспанії.

Це вже друга група українських військовослужбовців, яка проходитиме навчання в цьому центрі після першого модуля, розробленого в листопаді-грудні для 64 військовослужбовців. Інші 20 українських військових пройдуть базовий двотижневий курс ознайомлення з системою протиповітряної оборони Hawk, шість пускових установок якої Іспанія передала Україні.

Програма військової підготовки розрахована на проведення ротації близько 400 українських військових кожні два місяці.

Навчальні програми, які пропонує Іспанія, стосуються базової військової підготовки, першої медичної допомоги пораненим на полі бою, високоточної стрільби, знешкоджена саморобних вибухових пристроїв, розмінування територій, використання зброї протиповітряної оборони та інших напрямків залежно від потреб Збройних сил України.