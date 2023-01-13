Чехия начала отправку 120 Т-72 для Украины - что это за машины

https://racurs.ua/n178815-chehiya-nachala-otpravku-120-t-72-dlya-ukrainy-chto-eto-za-mashiny.html

Ракурс

Чехія почала відправляння 120 танків Т-72 для України.

Defence Express пояснює, що у листопаді Чехія, Нідерланди та США погодили модернізацію 90 танків Т-72 для ЗСУ на потужностях чеської Excalibur Army. Через місяць «неназвана країна Африки» виділила нам 30 таких танків. Так сформувався пакет у 120 Т-72.

На модернізацію одного танка Чехії в середньому потрібно 66 робочих днів. Поставка відбуватиметься із темпом одна машина раз в чотири дні.

Ці танки відрізнятимуться від радянського «оригіналу» силовою установкою більшої потужності, оновленими системами зв’язку, наявністю тепловізора та динамічного захисту.

Видання припускає, що це будуть останні «вільні» танки радянського виробництва, які б можна було відправити нашим військовим. Якщо у когось ще і є Т-72, то їх можна хіба виміняти за «кільцевим обміном» від Берліну на Leopard 2.

Звісно, логічніше одразу дати нам ці «Леопарди». Тим більше, що раніше вже були невдалі випадки «кільцевого обміну» від Німеччини, — пише Defence Express.

Танки для України

11 січня у Львові президент Польщі оголосив, що його країна відправить в Україну танкову роту (12 машин) танків Leopard («Леопард»). Такі поставки можуть змінити ставлення європейських політиків до питання передачі Україні важких озброєнь, зокрема, західних танків.

Надходження танків з Європи обговорюється з весни 2022 року, проте досі жодна країна поки що не наважилася передати Україні танки західного виробництва.

У Фінляндії та Німеччині кажуть, що Україна може отримати танки з цих країн лише в тому випадку, якщо це зроблять їхні партнери з НАТО. У Гельсінкі зазначають, що готові долучитися до постачання танків Україні, якщо на це погодяться ще кілька держав. Проте для передачі німецьких танків третій країні необхідна згода Берліна.

У понеділок, 9 січня, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, що, за словами офіційного представника уряду Штеффена Хебестрайта, федеральний уряд поки що не отримував жодних запитів щодо експорту основних бойових танків із європейських країн-партнерів.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії заявили про ймовірну передачу Україні 10 танків Challenger 2. Цієї кількості достатньо для формування однієї танкової роти.

Франція 13 січня заявила, що планує надати Україні легкі колісні танки AMX 10-RC за два місяці.