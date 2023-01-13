Франция сообщила срок поступления в Украину колесных танков AMX 10-RC

https://racurs.ua/n178806-franciya-soobschila-srok-postupleniya-v-ukrainu-kolesnyh-tankov-amx-10-rc.html

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Франція планує надати Україні легкі колісні танки AMX 10-RC за два місяці.

Про таку обіцянку міністра оборони країни Себастьян Лекорню 13 січня повідомило Reuters.

Лекорню зробив таку заяву після телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, «у якій Франція також підтвердила свою спільну підтримку України».

Нагадаємо, що вперше про постачання колісних танків для ЗСУ 4 січня сказавпрезидент Франції Еммануель Макрон.

AMX-10rc — французький важкий бронеавтомобіль. Створений фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і «Рено», за замовленням ЗС Франції. Призначався на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою.

Бронеавтомобіль AMX-10RC часто класифікують як колісний танк. Він оснащується 105-міліметровою гарматою та кулеметом. Серійне виробництво здійснювалося з 1976 по 1994 рік, усього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії, що застосовувала їх у війні в Перській затоці і низці миротворчих операцій.

Серед її недоліків, на які вказав журнал The Economist — відносно тонка броня та менші можливості для пересування по бруду через колісне, а не гусеничне шасі.