Франція поставить Україні бронемашини AMX-10 RC

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Франція передасть Україні броньовані машини (їх ще називають легкі колісні танки) AMX-10RC.

Таку обіцянку дав президент Франції Еммануель Макрон у розмові із Володимиром Зеленським, повідомляє 4 січня Reuters та BFM.

Це перший випадок, коли Україна отримає танки західного зразка.

Провів тривалу й детальну розмову з президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion, — повідомив Зеленський.

Йдеться також про постачання в Україну бронетранспортерів АCMAT Bastion. Подробиць про обсяги та терміни поставок поки не повідомили.

AMX-10rc — французький важкий бронеавтомобіль.

Створений фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і «Рено», за замовленням ЗС Франції. Призначався на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою.

Бронеавтомобіль AMX-10RC часто класифікують як колісний танк. Він оснащується 105-міліметровою гарматою та кулеметом.

Серійне виробництво здійснювалося з 1976 по 1994 рік, усього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії, що застосовувала їх у війні в Перській затоці і низці миротворчих операцій.