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Франція поставить Україні бронемашини AMX-10 RC
Франція поставить Україні легкі колісні танки AMX-10 RC (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178521-franciya-postavyt-ukrayini-legki-kolisni-tanky-amx-10-rc-foto.htmlРакурс
Франція передасть Україні броньовані машини (їх ще називають легкі колісні танки) AMX-10RC.
Таку обіцянку дав президент Франції Еммануель Макрон у розмові із Володимиром Зеленським, повідомляє 4 січня Reuters та BFM.
Це перший випадок, коли Україна отримає танки західного зразка.
Провів тривалу й детальну розмову з президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion, — повідомив Зеленський.
Йдеться також про постачання в Україну бронетранспортерів АCMAT Bastion. Подробиць про обсяги та терміни поставок поки не повідомили.
AMX-10rc — французький важкий бронеавтомобіль.
Створений фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і «Рено», за замовленням ЗС Франції. Призначався на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою.
Бронеавтомобіль AMX-10RC часто класифікують як колісний танк. Він оснащується 105-міліметровою гарматою та кулеметом.
Серійне виробництво здійснювалося з 1976 по 1994 рік, усього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії, що застосовувала їх у війні в Перській затоці і низці миротворчих операцій.
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