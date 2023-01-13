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Последствия российских обстрелов Курахового, фото: Донецкая ОВА
Рашисты массированно обстреляли Курахово (ФОТО)https://racurs.ua/n178825-rashisty-massirovanno-obstrelyali-kurahovo-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову обстріляли місто Курахове Донецької області.
В результат одна людина була поранена, також пошкоджені житлові будинки. Про це сьогодні, 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих рашистами руйнувань.
Зазначається, що в місті в результаті пошкоджені щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства.
Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів, — наголошує Кириленко.
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