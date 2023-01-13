Последствия российских обстрелов Курахового, фото: Донецкая ОВА

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Ракурс

Російські загарбники знову обстріляли місто Курахове Донецької області.

В результат одна людина була поранена, також пошкоджені житлові будинки. Про це сьогодні, 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих рашистами руйнувань.

Зазначається, що в місті в результаті пошкоджені щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства.