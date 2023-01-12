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Рашисты ночью ударили по Запорожью (ФОТО)https://racurs.ua/n178764-rashisty-nochu-udarili-po-zaporoju-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили ракетну атаку по одному з районів Запоріжжя.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
В результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали, — зазначив Куртєв.
Також повідомляється, що у Запоріжжі постраждали об'єкти інфраструктури, виникла пожежа.
Виявлено уламок ворожої ракети.
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