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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: Анатолий Куртев

Рашисты ночью ударили по Запорожью (ФОТО)

12 янв 2023, 08:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили ракетну атаку по одному з районів Запоріжжя.





Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали, — зазначив Куртєв.

Також повідомляється, що у Запоріжжі постраждали об'єкти інфраструктури, виникла пожежа.

Виявлено уламок ворожої ракети.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Олександр Старух

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Анатолій Куртєв

Источник: Ракурс


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