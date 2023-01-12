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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Анатолій Куртєв

Рашисти вночі вдарили по Запоріжжю (ФОТО)

12 січ 2023, 08:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили ракетну атаку по одному з районів Запоріжжя.





Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали, — зазначив Куртєв.

Також повідомляється, що у Запоріжжі постраждали об'єкти інфраструктури, виникла пожежа.

Виявлено уламок ворожої ракети.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Олександр Старух

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Анатолій Куртєв

Джерело: Ракурс


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