Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Анатолій Куртєв

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили ракетну атаку по одному з районів Запоріжжя.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали, — зазначив Куртєв.

Також повідомляється, що у Запоріжжі постраждали об'єкти інфраструктури, виникла пожежа.

Виявлено уламок ворожої ракети.