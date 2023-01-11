Що зробив “русский мир” з селом на Миколаївщині, показав дрон

https://racurs.ua/ua/n178732-scho-zrobyv-russkyy-myr-z-selom-na-mykolayivschyni-pokazav-dron-video.html

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Що лишилося після «русского мира» у селищі Луч Шевченківської територіальної громади на Миколаївщині, показала Миколаївська ОВА. Нині в населеному пункті зруйновано 80% цивільної інфраструктури.

Лінія фронту проходила довгий час саме по території Шевченківської тергромади Миколаївської області, а частина населених пунктів опинилася в окупації. Деякі з них фактично знищені. Після контрнаступу Збройних сил України всі окуповані воєнними злочинцями росії села були звільнені, проте залишилися наслідки бойових дій, адже росіяни хаотично били по житлових будинках, магазинах, школах, підприємствах.