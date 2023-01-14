Как уничтожали оккупантов в боях за Новоселовку. Фото:

https://racurs.ua/n178848-udary-po-okkupantam-v-boyah-za-novoselovku-pokazali-na-video.html

Ракурс

Українські військові продовжують нищити ворога в Луганській області. Опубліковане відео ударів по російських військових у боях за Новоселівку.

Бої за цей населений пункт успішно провела 92-та окрема механізована бригада імені Івана Сірка. Відео, зняте з БПЛА, демонструє велику кількість російських військових у цьому селі. Про це 14 січня Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

У СтратКомі ЗСУ додали, що такі дії окупантів свідчать про відсутність у них якісної підготовки.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону заявив, що Силам оборони України вдається потроху просуватися вперед на Кремінському напрямку. Окупанти намагаються атакувати, але отримують відсіч. Загалом на цьому напрямку ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як під час виконання однієї із задач група Сил спеціальних операцій ЗС України виявила й знищила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок, облаштовані спостережні пункти ворога.