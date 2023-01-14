Власти Британии согласились передать Украине танки Challenger. Фото:

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Бойові танки Великої Британії Challenger 2 незабаром з’являться на озброєнні ЗСУ.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак погодився негайно надати Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи. Сунак повідомить про це президенту України Володимиру Зеленському 14 січня, повідомили в канцелярії британського премʼєра.

За інформацією британського видання The Sun, британці спершу передадуть українській стороні чотири «Челенджери», а ще вісім таких танків будуть надані найближчим часом.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії цього тижня провів переговори з керівниками Міністерства оборони та безпеки, заявивши їм, що відправка танків до України має бути оперативним пріоритетом. Лондон вирішили відправити танкову ескадрилью після активного лобіювання з боку Зеленського.

Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів, — прокоментував допомогу Україні президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що його країна відправить в Україну танкову роту (12 машин) танків Leopard. А влада Чехії вже почала відправляння 120 танків Т-72 для України.

Джерело: The Sun