Ракетный удар 14 января — что известно о массированной атаке московитов

https://racurs.ua/n178851-raketnyy-udar-14-yanvarya-chto-izvestno-o-massirovannoy-atake-moskovitov.html

Ракурс

Повітряна тривога 14 січня оголошена на всій території України.

Українські ЗМІ повідомляють про вибухи в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях України, а також у Кривому Розі, Дніпрі та Харкові. Повідомляється про роботу ППО у Київській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович назвав ракетний удар «масштабним» та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував удари у своєму телеграм-каналі: «Ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з громадянською інфраструктурою».

У зв’язку з ракетною загрозою у Києві, Київській та Одеській областях ввели екстрені відключення світла. Це дозволить уникнути значних пошкоджень енергооб'єктів, повідомили в ДТЕК.

На Івано-Франківщині та у Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти «Суспільного». Повітряна тривога триває. У Дніпрі пролунав вибух, після якого в небі над містом почав здійматися дим.

На Вінниччині чутно повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти «Суспільного». Повітряна тривога триває.

У Львівській області працює ППО, заявив голова Львівської ОВА.

У Харкові пролунав вибух. У місті більшість районів після 15.00 знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху. Також тимчасово зупинився рух поїздів у метро.

Над Одеським районом працює ППО, повідомляють в Одеській райдержадміністрації.

Станом на 14.50 в Чорному морі було п’ять російських ракетоносіїв. Загальний залп становить 36 «Калібрів». Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров.

У першій половині дня 14 січня росіяни атакували ракетами Київ. В Повітряних силах припустили, що удар завдали балістичними ракетами з білорусі.