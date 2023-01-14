Сбита 21 ракета из 33 - Залужный о российской атаке на Украину

https://racurs.ua/n178859-sbita-21-raketa-iz-33-zalujnyy-o-rossiyskoy-atake-na-ukrainu.html

Ракурс

14 січня під час повітряної тривоги росія застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59.

Цілилися по об'єктах критичної інфраструктури України, повідомив головнокомандувач ЗСУ Залужний.

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та п’ять пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.