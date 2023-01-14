Россияне начали бить по Киеву из белоруси ракетами С-300/400

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Під час ранкової атаки Києва росіяни застосували зенітні ракети типу С-400 або С-300 певної модифікації.

Про це ввечері 14 січня повідомила прес-служба Командування Повітряних військ ЗСУ та заявив речник служби Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Столицю України атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракетами ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії, — зазначено в повідомленні Повітряних сил.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні повідомив, що московити випустили по Україні 28 крилатих ракет різного типу та п’ять керованих авіаракет. Збити вдалося 18 крилатих і три керовані ракети.

Ігнат в ефірі телемарафону казав, що перехоплювати такі ракети поки змоги немає, оскільки час на реагування незначний, бо відстань від точки запуску до столиці коротка.

Нагадаємо, що уранці 14 січня ракети в Києві розірвалися, а ППО почала працювати у той час, коли в місті не було оголошена повітряна тривога.