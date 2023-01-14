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Ракурс
Звуки взрывов раздались в Киеве. Фото: dailylviv.com

В Киеве прогремели взрывы — воздушную тревогу не объявляли

14 янв 2023, 08:20
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Звуки вибухів пролунали у Києві у суботу вранці, 14 січня.





Їх було чути о 6.00, але повітряну тривогу не оголошували. Ці вибухи не були пов’язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі. Про це заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив у Telegram та пообіцяв згодом пояснити природу вибухів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж заспокоїв киян та жителів області.

Спокійно, — написав він у Telegram.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пояснив, що вранішні вибухи — це загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Він повідомив, що попередньо надзвичайна ситуація обійшлася без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби.

Тим часом російська пропаганда почала розганяти в мережі фейки про буцімто наступ з білорусі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України не вважають, що росіяни готують повторний наступ з території білорусі, адже це займе багато часу, і росія немає достатньо ресурсів. У відомстві переконані, що рф хоче навесні почати великий наступ з окупованих територій.

Источник: Ракурс


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