росія хоче навесні почати великий наступ з окупованих територій - Резніков

https://racurs.ua/ua/n178816-rosiya-hoche-navesni-pochaty-velykyy-nastup-z-okupovanyh-terytoriy-reznikov.html

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росія хоче навесні почати великий наступ з окупованих територій

Про це міністр оборони заявив в інтерв’ю BBC. На його думку, росія спробує зібрати «сили, боєприпаси й зброю» для наступу з окупованих регіонів на півдні та сході України.

Весна — найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати, — зазначив Резніков.

Водночас міністр оборони не думає, що росіяни готують повторний наступ з території білорусі, адже це займе багато часу, і росія немає достатньо ресурсів.

Резніков переконаний, що Україна отримає «танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також зброю дальнього радіуса дії для ураження цілей за 300 км» від західних партнерів.

За словами міністра, росіяни вздовж всього фронту щодня втрачають близько 500−600 військових. Водночас українських воїнів гине вдесятеро менше. Він вважає, що росія може намагатися зібрати «сили, боєприпаси та зброю» для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Міністр зазначив, що Україні потрібен був час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекала на постачання західної зброї.