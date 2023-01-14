Звуки вибухів пролунали у Києві. Фото: dailylviv.com

https://racurs.ua/ua/n178837-u-kyievi-prolunaly-vybuhy-povitryanu-tryvogu-ne-ogoloshuvaly.html

Ракурс

Звуки вибухів пролунали у Києві у суботу вранці, 14 січня.

Їх було чути о 6.00, але повітряну тривогу не оголошували. Ці вибухи не були пов’язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі. Про це заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив у Telegram та пообіцяв згодом пояснити природу вибухів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж заспокоїв киян та жителів області.

Спокійно, — написав він у Telegram.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пояснив, що вранішні вибухи — це загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Він повідомив, що попередньо надзвичайна ситуація обійшлася без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби.

Тим часом російська пропаганда почала розганяти в мережі фейки про буцімто наступ з білорусі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України не вважають, що росіяни готують повторний наступ з території білорусі, адже це займе багато часу, і росія немає достатньо ресурсів. У відомстві переконані, що рф хоче навесні почати великий наступ з окупованих територій.