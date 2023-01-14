"Альфовцы" ликвидировали БМП-3 с помощью дрона-камикадзе

https://racurs.ua/n178862-alfovcy-unichtojili-bmp-3-s-pomoschu-drona-kamikadze-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» уразили бронетехніку росіян за допомогою «дрона-камікадзе» FPV.

Під удар потрапила бойова машина піхоти БМП-3 та жива сила противника, розповіли у СБУ.

Українські спецпризначенці скерували на БМП-3 безпілотник, який, ймовірно, ЦСО «А» переобладнав під ударний, оснастивши його вибухівкою. БПЛА FPV керувався від першої особи, яка отримувала трансляцію відео в режимі реального часу з дрона камери на окуляри або шолом.

В російсько-українській війні обидві сторони встановлюють вибухівку на цивільні дрони з функцією First Person View (FPV), пише «Мілітарний». Такий FPV-коптер зазвичай роблять по типу швидкісного спортивного, але під більше навантаження. Керується він виключно пультом керування за допомогою зображення курсової камери.

Дальність зв’язку може бути понад 2 км, але при зниженні висоти сигнал різко падає (до зазвичай 500 м).

Ці дрони з функцією FPV доступні навіть у бюджетному сегменті БПЛА. Деякі моделі можуть нести великі акумулятори на борту для тривалих польотів.

Стандарті дообладнані дрони здатні нести одну гранату від автоматичного гранатомета. Дрон, оснащений радянською осколковою гранатою ВОГ-17, може уражати живу силу противника в радіусі 5 м.

З появою західного озброєння з’явилась можливість використовувати також різноманітні кумулятивні гранати калібру 40 мм.