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"Альфовцы" ликвидировали БМП-3 с помощью дрона-камикадзе
«Альфовцы» уничтожили БМП-3 с помощью дрона-камикадзе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178862-alfovcy-unichtojili-bmp-3-s-pomoschu-drona-kamikadze-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» уразили бронетехніку росіян за допомогою «дрона-камікадзе» FPV.
Під удар потрапила бойова машина піхоти БМП-3 та жива сила противника, розповіли у СБУ.
Українські спецпризначенці скерували на БМП-3 безпілотник, який, ймовірно, ЦСО «А» переобладнав під ударний, оснастивши його вибухівкою. БПЛА FPV керувався від першої особи, яка отримувала трансляцію відео в режимі реального часу з дрона камери на окуляри або шолом.
В російсько-українській війні обидві сторони встановлюють вибухівку на цивільні дрони з функцією First Person View (FPV), пише «Мілітарний». Такий FPV-коптер зазвичай роблять по типу швидкісного спортивного, але під більше навантаження. Керується він виключно пультом керування за допомогою зображення курсової камери.
Дальність зв’язку може бути понад 2 км, але при зниженні висоти сигнал різко падає (до зазвичай 500 м).
Ці дрони з функцією FPV доступні навіть у бюджетному сегменті БПЛА. Деякі моделі можуть нести великі акумулятори на борту для тривалих польотів.
Стандарті дообладнані дрони здатні нести одну гранату від автоматичного гранатомета. Дрон, оснащений радянською осколковою гранатою ВОГ-17, може уражати живу силу противника в радіусі 5 м.
З появою західного озброєння з’явилась можливість використовувати також різноманітні кумулятивні гранати калібру 40 мм.
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