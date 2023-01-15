Обломок ракеты, обнаруженный в Молдове, фото: МВД Молдовы

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У Молдові в прикордонному Бричанському районі в результаті масштабних пошукових робіт виявили бойову частину ракети, котра вчора, 14 січня, впала біля кордону з Україною під час чергового російського ракетного обстрілу.

За попередньою інформацією, у боєголовці ракети — ​​приблизно 80 кг вибухівки. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства внутрішніх справ Молдови, де також опубліковані відповідні фотознімки.

Раніше, вчора в другій половині дня, у Молдові були виявлені інші уламки цієї ракети. Довкола уламків встановлено охоронну зону, буде здійснено контрольований підрив.

Українську владу також була поінформовано про контрольований підрив, — зазначають у відомстві.

Це вже третій інцидент з падінням уламків ракети на територію Молдови після обстрілу України.