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Ракурс
Уламок ракети, виявлений у Молдові, фото: МВС Молдови

У Молдові знайшли бойову частину ракети, яка впала під час російської атаки по Україні (ФОТО)

15 січ 2023, 12:00
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У Молдові в прикордонному Бричанському районі в результаті масштабних пошукових робіт виявили бойову частину ракети, котра вчора, 14 січня, впала біля кордону з Україною під час чергового російського ракетного обстрілу.





За попередньою інформацією, у боєголовці ракети — ​​приблизно 80 кг вибухівки. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства внутрішніх справ Молдови, де також опубліковані відповідні фотознімки.

Раніше, вчора в другій половині дня, у Молдові були виявлені інші уламки цієї ракети. Довкола уламків встановлено охоронну зону, буде здійснено контрольований підрив.

Українську владу також була поінформовано про контрольований підрив, — зазначають у відомстві.

Це вже третій інцидент з падінням уламків ракети на територію Молдови після обстрілу України.

Уламок ракети, виявлений у Молдові, фото: МВС Молдови

Джерело: Ракурс


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