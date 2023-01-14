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Ракурс
Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

Чути крики з-під завалів — влада повідомила про наслідки удару по панельці в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

14 січ 2023, 16:45
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У Дніпрі попередньо десятеро поранених. Двоє з них — діти, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.





Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, повідомив керівник ОВА Резніченко.

Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

Станом 16.20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Кількість загиблих та травмованих уточнюється, — прокоментував удар по будинку заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Очевидиці повідомлять, що з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі чути крики людей.

Там несамовитий крик людей під завалами, — розповідають дніпряни.

Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

В мережі з’явилися й нові фото та відео з місця події.

Раніше Тимошенко повідомив, що ракета влучила у будинок, поблизу якого він раніше мешкав в Дніпрі.

Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

Міський голова Філатов повідомив, що увесь район, де в багатоквартирний будинок влучила ракета, знеструмили та «відімкнули від систем життєзабезпечення». Завали, за його словами, розбиратимуть усю ніч.

Джерело: Ракурс


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