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Слышны крики из-под завалов — власти сообщили о последствиях удара по панельке в Днепре (ФОТО)

Слышны крики из-под завалов — власти сообщили о последствиях удара по панельке в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

14 янв 2023, 16:45
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У Дніпрі попередньо десятеро поранених. Двоє з них — діти, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.





Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, повідомив керівник ОВА Резніченко.

Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

Станом 16.20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Кількість загиблих та травмованих уточнюється, — прокоментував удар по будинку заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Очевидиці повідомлять, що з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі чути крики людей.

Там несамовитий крик людей під завалами, — розповідають дніпряни.

Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

В мережі з’явилися й нові фото та відео з місця події.

Раніше Тимошенко повідомив, що ракета влучила у будинок, поблизу якого він раніше мешкав в Дніпрі.

Мер Філатов повідомив про наслідки удару московитів по панельці в Дніпрі

Міський голова Філатов повідомив, що увесь район, де в багатоквартирний будинок влучила ракета, знеструмили та «відімкнули від систем життєзабезпечення». Завали, за його словами, розбиратимуть усю ніч.

Источник: Ракурс


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