Слышны крики из-под завалов — власти сообщили о последствиях удара по панельке в Днепре (ФОТО)

https://racurs.ua/n178854-slyshny-kriki-iz-pod-zavalov-vlasti-soobschili-o-posledstviyah-udara-po-panelke-v-dnepre-foto.html

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У Дніпрі попередньо десятеро поранених. Двоє з них — діти, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, повідомив керівник ОВА Резніченко.

Станом 16.20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Кількість загиблих та травмованих уточнюється, — прокоментував удар по будинку заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Очевидиці повідомлять, що з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі чути крики людей.

Там несамовитий крик людей під завалами, — розповідають дніпряни.

В мережі з’явилися й нові фото та відео з місця події.

Раніше Тимошенко повідомив, що ракета влучила у будинок, поблизу якого він раніше мешкав в Дніпрі.

Міський голова Філатов повідомив, що увесь район, де в багатоквартирний будинок влучила ракета, знеструмили та «відімкнули від систем життєзабезпечення». Завали, за його словами, розбиратимуть усю ніч.