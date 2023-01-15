Последствия обстрела Херсона. Фото: Кирилл Тимошенко

https://racurs.ua/n178892-okkupanty-massirovanno-obstrelyali-herson-semero-ranenyh.html

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Війська російської федерації 15 січня завдали масованого удару по місту Херсон.

Зокрема, російські снаряди влучили у будівлю, де працюють представники Червоного Хреста. Виникла пожежа, яку зараз ліквідовують рятувальники. Також ворог поцілив у центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, також пошкоджено стіну. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Крім того, під прицілом російських воєнних злочинців опинилися приміщення студентського гуртожитку, приватні та багатоквартирні будинки. Атаковано було й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Попередньо відомо про сімох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, 10 січня Херсон теж зазнавав обстрілів, було руйнування житла та інфраструктури. Один із цивільних дістав поранення. Крім того, ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку, а на місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою.