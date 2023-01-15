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Ракурс
Последствия обстрела Херсона. Фото: Кирилл Тимошенко

Оккупанты массированно обстреляли Херсон — семеро раненых

15 янв 2023, 19:19
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Війська російської федерації 15 січня завдали масованого удару по місту Херсон.





Зокрема, російські снаряди влучили у будівлю, де працюють представники Червоного Хреста. Виникла пожежа, яку зараз ліквідовують рятувальники. Також ворог поцілив у центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, також пошкоджено стіну. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Крім того, під прицілом російських воєнних злочинців опинилися приміщення студентського гуртожитку, приватні та багатоквартирні будинки. Атаковано було й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Попередньо відомо про сімох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Кирило Тимошенко

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, 10 січня Херсон теж зазнавав обстрілів, було руйнування житла та інфраструктури. Один із цивільних дістав поранення. Крім того, ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку, а на місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою.

Источник: Ракурс


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