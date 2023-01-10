Снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки. Фото: Ярослав Янушевич

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Окупанти з російської федерації завдали нового удару по Херсону.

Обласний центр зазнав чергової атаки у вівторок, 10 січня. Через обстріли сталося руйнування житла та інфраструктури. Один із цивільних дістав поранення. Крім того, ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку, а на місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі. Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

За словами очільника області, земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. У житловому будинку через вибух зруйновані балкони, а вікна повилітали.

На подвір’ї — величезна вирва, як німе свідчення жорстокості рашистів, які щодня обстрілюють мирних жителів у їх оселях. Одна людина поранена, інші — шоковані та показують свої понівечені помешкання, — зазначив він.

Нагадаємо, 9 січня російські окупанти також обстрілювали Херсон — вогонь вівся з поки що окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок вчорашньої атаки загинув чоловік, а жінка дістала поранення.