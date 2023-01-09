Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти жорстоко обстріляли Херсон та Очаков, багато постраждалих
Рашисти жорстоко обстріляли Херсон та Очаков, багато постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178681-rashysty-jorstoko-obstrilyaly-herson-ta-ochakov-bagato-postrajdalyh-foto-video.htmlРакурс
Вдень 9 січня російські окупанти обстріляли з поки що окупованого лівого берега Дніпра звільнений Херсон: загинув чоловік, поранено жінку.
Як уточнили в Офісі генпрокурора, за попередньою інформацією, ворог здійснив мінометний обстріл: міна влучила поблизу одного із супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він помер на місці.
Приблизно о 14.50 у Херсоні пролунали нові вибухи, пишуть місцеві жителі. Інформації про наслідки наразі немає.
О 15.00 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що росіяни обстріляли Очаків на березі Чорного моря:
П’ять викликів швидкої допомоги, пошкоджено лікарню — багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає.
Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Очакову — щонайменше вісім людей зазнали поранень, пошкоджені понад 100 будинків.
Згодом кількість поранених в Очакові зросла до 9 людей, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
.