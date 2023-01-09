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Ракурс
Рашисты жестоко обстреляли Херсон и Очаков, много пострадавших

Рашисты жестоко обстреляли Херсон и Очаков, много пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2023, 18:02
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Вдень 9 січня російські окупанти обстріляли з поки що окупованого лівого берега Дніпра звільнений Херсон: загинув чоловік, поранено жінку.





Як уточнили в Офісі генпрокурора, за попередньою інформацією, ворог здійснив мінометний обстріл: міна влучила поблизу одного із супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він помер на місці.

Приблизно о 14.50 у Херсоні пролунали нові вибухи, пишуть місцеві жителі. Інформації про наслідки наразі немає.

О 15.00 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що росіяни обстріляли Очаків на березі Чорного моря:

П’ять викликів швидкої допомоги, пошкоджено лікарню — багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає.

Обстріл Очакова

Обстріл Очакова

Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Очакову — щонайменше вісім людей зазнали поранень, пошкоджені понад 100 будинків.

Обстріл Очакова

Обстріл Очакова

Згодом кількість поранених в Очакові зросла до 9 людей, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Источник: Ракурс


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