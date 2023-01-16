россия и Иран обсуждают создание общей обеспеченной золотом криптовалюты

https://racurs.ua/n178907-rossiya-i-iran-obsujdaut-sozdanie-obschey-obespechennoy-zolotom-kriptovaluty.html

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Центральний банк Ірану розглядає можливість створити разом із росією щось на кшталт токену Персидського регіону, щоб використовувати його як платіжний засіб у зовнішньоторговельних розрахунках.

Про це російській газеті «Ведомости» повідомив виконавчий директор російської ассоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександр Бражников.

За його словами, токен планують забезпечити золотом, тобто це буде стейблкойн. Стверджується, що токен почне працювати на базі особливої економічної зони в Астрахані.

Центробанк росії виступає проти того, щоб криптовалюти використовували як засоби розрахунків усередині країни, при цьому регулятор підтримує застосування криптовалюти в імпортно-експортних угодах.

15 січня стало відомо, що росія почне постачання літаків Су-35 до Ірану на початку наступного року за іранським календарем, тобто, починаючи з березня.

Депутат парламенту Шахріяр Хейдарі, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики сказав, що Іран повинен отримати з росії різну військову техніку, у тому числі засоби ППО, гелікоптери та ракетні системи, окрім вищезгаданих літаків.

Раніше повідомлялося, що Іран став постачати росії безпілотники, а також обіцяв надіслати ракети, в обмін на Су-35 та іншу військову техніку. Іранські безпілотники активно використовують у війні в Україні.