Украина и ЕС договорились о 18 млрд евро помощи Киеву в 2023 году - детали

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Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Перший транш допомоги в розмірі 3 млрд євро повинен надійти уже цього тижня.

Кошти допоможуть Україні підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати всі критично важливі видатки.

Переговори про критерії надання 18 млрд євро «макрофіну» тривали кілька тижнів, повідомляє ЄП.

Зараз вони вже завершені, підтвердила у коментарі «ЄвроПравді» віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Але у перелік увійшли не «хотілки» Єврокомісії, а пункти, які забезпечать належне використання цих коштів українським урядом. Євросоюзу потрібна впевненість, що 18 млрд євро будуть належно використані Україною. Для цього ЄС традиційно приділяє увагу питанням верховенства права та антикорупції, тому ці індикатори також увійшли до переліку, — пояснила Стефанішина.

Ці критерії завжди були найскладнішими для України. Та віцепрем'єрка сподівається, що Україна отримає 18 млрд євро у повному обсязі.

Одним із наших головних аргументів (у переговорах з Єврокомісією) було те, що це кошти на виживання країни, — пояснила вона, додавши, утім, що після невдалого досвіду 2022 року неможливо виключити появу проблем. — Але Єврокомісія також навчилася на цьому досвіді, — сказала Стефанішина.

Нагадаємо, цього року Україна потребує 38 млрд дол. для покриття дефіциту бюджету. Шмигаль раніше запевняв, що західної допомоги вистачить на соціальні програми для українців.

З початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів понад 27 млрд дол. допомоги.