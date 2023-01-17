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В Киеве критический дефицит электроэнергии — Кличко
В Киеве критический дефицит электроэнергии — Кличкоhttps://racurs.ua/n178933-v-kieve-kriticheskiy-deficit-elektroenergii-klichko.htmlРакурс
У Києві нині спостерігається серйозний дефіцит електроенергії. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Також цю інформацію підтвердив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
Києву сьогодні (16 січня — ред.) дали всього 974 МВт із необхідних 1600 МВт. У зв’язку з цим світло відключали у всіх сірих зонах графіків, — зазначив Коваленко.
У нас зараз у Києві дефіцит електроенергії близько 30%. Нині в Україні досить холодно — мінус 10, мінус 20, іноді взимку — мінус 30 градусів. А в цих погодних умовах жити без електрики, жити без опалення практично неможливо, тому ситуація критична, ми боремося за виживання. Енергетичний колапс може статися в Україні будь-якої секунди, — сказав Кличко в інтерв’ю CNN.
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