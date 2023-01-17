В Киеве критический дефицит электроэнергии — Кличко

https://racurs.ua/n178933-v-kieve-kriticheskiy-deficit-elektroenergii-klichko.html

Ракурс

У Києві нині спостерігається серйозний дефіцит електроенергії. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Також цю інформацію підтвердив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Києву сьогодні (16 січня — ред.) дали всього 974 МВт із необхідних 1600 МВт. У зв’язку з цим світло відключали у всіх сірих зонах графіків, — зазначив Коваленко.