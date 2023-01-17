Пропагандисты рф в эфире заявили, что беларусь - это россия

https://racurs.ua/n178943-propagandisty-rf-v-efire-zayavili-chto-belarus-eto-rossiya-video.html

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Підконтрольну рф сусідню білорусь на пропагандистському російському телебаченні назвали частиною «великої росії».

Україна — це росія. Білорусь — це росія. Це росія! Білорусь — це росія, — заявив один з пропагандистів.

На що інший відповів, що Білорусь наразі формально вважається союзною, але незалежною суверенною державою.