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Пропагандисты рф в эфире заявили, что беларусь - это россия
Пропагандисты рф в эфире заявили, что беларусь — это россия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178943-propagandisty-rf-v-efire-zayavili-chto-belarus-eto-rossiya-video.htmlРакурс
Підконтрольну рф сусідню білорусь на пропагандистському російському телебаченні назвали частиною «великої росії».
Україна — це росія. Білорусь — це росія. Це росія! Білорусь — це росія, — заявив один з пропагандистів.
На що інший відповів, що Білорусь наразі формально вважається союзною, але незалежною суверенною державою.
Так, але це росія. Це велика росія, — відповів пропагандист.
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