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Ракурс
Пропагандисты рф в эфире заявили, что беларусь - это россия

Пропагандисты рф в эфире заявили, что беларусь — это россия (ВИДЕО)

17 янв 2023, 12:50
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Підконтрольну рф сусідню білорусь на пропагандистському російському телебаченні назвали частиною «великої росії».





Україна — це росія. Білорусь — це росія. Це росія! Білорусь — це росія, — заявив один з пропагандистів.

На що інший відповів, що Білорусь наразі формально вважається союзною, але незалежною суверенною державою.

Так, але це росія. Це велика росія, — відповів пропагандист.

Источник: Ракурс


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