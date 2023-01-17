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Пропагандисти рф в ефірі заявили, що Білорусь — це росія
Пропагандисти рф в ефірі заявили, що Білорусь — це росія (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178943-propagandysty-rf-v-efiri-zayavyly-scho-bilorus-ce-rosiya-video.htmlРакурс
Підконтрольну рф сусідню білорусь на пропагандистському російському телебаченні назвали частиною «великої росії».
Україна — це росія. Білорусь — це росія. Це росія! Білорусь — це росія, — заявив один з пропагандистів.
На що інший відповів, що Білорусь наразі формально вважається союзною, але незалежною суверенною державою.
Так, але це росія. Це велика росія, — відповів пропагандист.
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