Пропагандисти рф в ефірі заявили, що Білорусь — це росія

https://racurs.ua/ua/n178943-propagandysty-rf-v-efiri-zayavyly-scho-bilorus-ce-rosiya-video.html

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Підконтрольну рф сусідню білорусь на пропагандистському російському телебаченні назвали частиною «великої росії».

Україна — це росія. Білорусь — це росія. Це росія! Білорусь — це росія, — заявив один з пропагандистів.

На що інший відповів, що Білорусь наразі формально вважається союзною, але незалежною суверенною державою.