Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пропагандисти рф в ефірі заявили, що Білорусь — це росія

Пропагандисти рф в ефірі заявили, що Білорусь — це росія (ВІДЕО)

17 січ 2023, 12:50
999

Підконтрольну рф сусідню білорусь на пропагандистському російському телебаченні назвали частиною «великої росії».





Україна — це росія. Білорусь — це росія. Це росія! Білорусь — це росія, — заявив один з пропагандистів.

На що інший відповів, що Білорусь наразі формально вважається союзною, але незалежною суверенною державою.

Так, але це росія. Це велика росія, — відповів пропагандист.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів