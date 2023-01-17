Украинский танк меткими выстрелами уничтожил блиндаж. Фото:

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Ракурс

Українські танкісти продовжують доводити свою майстерність та професіоналізм на полі бою.

Бійці з танка Т-72 стрільбою прямою наводкою знищили бліндаж з окупантами, а також інженерні загородження ворога. Відео своєї роботи захисники опублікували в мережі. Про це 17 січня Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Щодня знищуючи російських окупантів, наші воїни продовжують оптимістичний настрій зимових свят, — йдеться у повідомленні.

За інформацією командування, на кадрах можна побачити, як на одній із південних ділянок фронту екіпаж танку з позивним «Клаус» батальйону комбата «Арнаут» працює по російських позиціях. Зазначається, що на кадрах зафіксований результат роботи 3-ї окремої танкової Залізної бригади та бригади територіальної оборони «Дніпро».

Нагадаємо, українські військові показали, як на Соледарському напрямку артилеристи ЗСУ прицільним вогнем знищили 25 солдатів ПВК «Вагнера», які скупчилися в одній траншеї.