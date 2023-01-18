Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН, ему ответил украинский постпред

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У Нью-Йорку відбулося ініційоване росією засідання Радбезу ООН через «утиски єдиної канонічної православної церкви» в Україні.

Митрополит російської православної церкви вперше в історії виступив у Радбезі ООН. Делегація росії наполягала на зверненні на захист «пригноблених» від голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополита Волоколамського Антонія. Виступ на засіданні й російський постпред в ООН Василь Небєндзя. Ми вже чули божевільні заяви рф про «бойових комарів» та «брудну бомбу», але сьогодні Небєнзя пішов ще далі, вважає постійний представник України при Радбезі ООН Сергій Кислиця. Це справжнє знущання, коли співучасник злочинів проти людства вбирається в мантію проповідника і пояснює, яку конфесію в Україні слід визнати канонічною, — сказав дипломат на заяви російської сторони про нібито утиски УПЦ (МП).

Водночас в УПЦ МП повідомили, що не звертались з проханням про захист в ООН до росії, «яка вчинила віроломний збройний напад на країну», та заявили, що не уповноважували нікого з РПЦ виступати від їхнього імені в ООН.

Українська Православна Церква на цей час не зверталася до жодної держави з проханням про сприяння у захисті своїх прав, а тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на нашу країну. Також, ми не уповноважували нікого з РПЦ МП виступати від нашого імені в ООН. Стурбовані тим, що питання про Українську православну церкву піднімають структури, які до нас не мають жодного відношення. Закликаємо владу росії не говорити від імені нашої Церкви на міжнародних площадках та не використовувати релігійний фактор у власних політичних цілях, — йдеться у повідомленні відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП.

Як відбувалося засідання Радбезу

Представник Швейцарії на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що «свобода релігії — це принцип, який захищає громадян, а не певні церковні організації».

Ми проти поширення мови ненависті у будь-яких формах. Закликаємо релігійні інституції та лідерів використати свій вплив для досягнення миру, — наголосив представник Швейцарії.

Своєю чергою постійний представник Франції Ніколя де Рів‘єр звернув увагу, що росія знову намагається відвернути міжнародне товариство від нагальних питань.

Використовуючи свободу віросповідання, вона відволікає увагу цієї ради та міжнародної громади від російської агресії, яка триває майже рік, спричиняючи величезні страждання суверенному українському народу. Ми засуджуємо російські ракетні удари по Дніпру. І сьогоднішнє засідання, ще один приклад російської дезінформаційної стратегії, яка так цинічно проводиться. Цю зустріч було скликано під приводом захисту релігійних свобод, але тим часом під час православних свят не було ніякого припинення бойових дій, — сказав на засіданні Радбезу Рів‘єр.

Представник Албанії на Радбезі заявив, що «чомусь у дискусії не вказується величезне руйнування росією культурної спадщини в Україні»: «ЮНЕСКО підтвердило руйнування 2300 місць культурної спадщини, в тому числі і релігійних місць поклоніння».

Представник США на засіданні Ради національної безпеки та оборони ООН Річард Міллс закликав не вірити спробам рф виправдати війну.

За останні кілька місяців росія пропонувала різноманітні виправдання цієї війни. Ми бачимо, що Росія прагнула, нібито, демілітаризувати, денацифікувати Україну, захистити від наркодилерів і сатаністів. Ми не повинні приймати жодних виправдань від російської делегації, що, нібито, їхні атаки є обґрунтованими, що, нібито, вбивство цивільних — це законна ціна, яку доводиться платити, — наголосив Міллс.

Водночас представник Китаю закликав сторони до мирних переговорів: «Китай завжди заявляв, що захист прав на вільне віросповідання має бути захищене. Це допомагає забезпечити позитивну енергію, яка сприяє розбудові миру. Переговори — це єдиний можливий спосіб вийти із кризи. Китай закликає всі сторони діяти раціонально і долучитися до діалогу».

Український постпред Кислиця також заявив, що росія вимагає міжнародне товариство слухати нісенітниці.

Ми повинні використовувати гроші платників податків і наш обов’язок — хоч якось скористатися цими нісенітницями. Свобода релігії — це право людини. І, які б нісенітниці росія у цій залі не заявляла, ця розмова іде про права людини, — наголосив Кислиця.

Він також провів історичні паралелі щодо теракту скоєного рф у Дніпрі.

Є місце у Лондоні, у Вестмінстері, яке називається Church House. Сьогодні там розташована Церква Англії. По цьому місцю випустили бомбу під час «бліцу», атаки Німеччиною Сполученого Королівства у 1940−41. Ви спитаєте мене, чому я про це говорю? Не через релігію, а тому що саме там відбулося перше засідання Ради безпеки. Якби Росія не бомбардувала Україну, то сьогодні б ми святкували 77 річницю від першого засідання, — сказав Кислиця.

Дипломат закликав найближчим часом організувати зібрання Ради безпеки для обговорення прав людини під час російської агресії в Україні.