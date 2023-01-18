Умер легендарный сотник УПА — Симчич отсидел в лагерях 32,5 года

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Помер сотник УПА, борець за українську державність та ідейний натхненник Мирослав Симчич (Кривоніс).

Мирослав приєднався до юнацької сітки ОУН в 1941 році. Під його керівництвом у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС. А загалом Симчич провів 42 успішні бої.

В 1948 році радянська влада арештувала Кривоноса та відправила в табори, де він пробув 32,5 роки.

Реабілітовано повстанця у 2017 році. У вересні 2022 року Мирослав Симчич отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка».

8 травня 2015 року в День пам’яті та примирення на території музею Другої світової в Києві зустрілися ветеран Червоної армії Іван Залужний і ветеран армії УПА Мирослав Симчич.

Як пише The Ukrainians, Симчич тоді сказав, що головне завдання, як стоїть перед Україною, — обʼєднання держави, а Залужний, внука якого росіяни вбили у 2014-му, додав: «Ми можемо зробити це тільки зараз — схід і захід разом».

У таборах Мирослав спав на одних нарах з Євгеном Сверстюком, з ним сиділи Іван Світличний, Тарас Мельничук, Левко Лук’яненко, Ігор Калинець.

Симчич мешкав у Коломиї в Івано-Франківській області. Біля його ліжка лежали два прапори — червоно-чорний і синьо-жовтий. На другому напис: «Від Збройних сил України. Дякуємо, діду, що давили московську гниду».