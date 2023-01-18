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Если группа прет, то имеет право уйти отсюда либо "200-ми", либо "300-ми" - 10 ОГШБ о тактике "Вагнера"

Если группа прет, то имеет право уйти отсюда либо «200-ми», либо «300-ми» — 10 ОГШБ о тактике «Вагнера» (ВИДЕО)

18 янв 2023, 12:16
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Безглузді штурми українських позицій росіянами з ПВК «Вагнера» та повне небажання зберегти життя свого особового складу. Саме так можна описати ситуацію на напрямку, який на сході захищають бійці 10 ОГШБ.





Росіяни лізуть — українці їх анульовують. Регулярні спроби прориву завершуються лише десятками загиблих ворогів.

Тут у нас тільки Вагнер, тільки зеки. Вони їх називають одноразовими. Якщо група поперлася, то він має право звідси або «200-м», або «300-м» піти. Щоденно по 10−15 приходить і вмирає. Вони часто навіть поранених звідси не забирають. Чим більше працює аеророзвідки, тим менше втрат у нас і більше даних про ворога, — пояснює боєць 10 ОГШБ.

Источник: Ракурс


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