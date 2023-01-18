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Якщо група пре, то має право піти звідси або "200-ми", або "300-ми" - 10 ОГШБ про тактику "Вагнера"
Якщо група пре, то має право піти звідси або «200-ми», або «300-ми» — 10 ОГШБ про тактику «Вагнера» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178982-yakscho-grupa-pre-to-maie-pravo-pity-zvidsy-abo-200-my-abo-300-my-10-ogshb-pro-taktyku.htmlРакурс
Безглузді штурми українських позицій росіянами з ПВК «Вагнера» та повне небажання зберегти життя свого особового складу. Саме так можна описати ситуацію на напрямку, який на сході захищають бійці 10 ОГШБ.
Росіяни лізуть — українці їх анульовують. Регулярні спроби прориву завершуються лише десятками загиблих ворогів.
Тут у нас тільки Вагнер, тільки зеки. Вони їх називають одноразовими. Якщо група поперлася, то він має право звідси або «200-м», або «300-м» піти. Щоденно по 10−15 приходить і вмирає. Вони часто навіть поранених звідси не забирають. Чим більше працює аеророзвідки, тим менше втрат у нас і більше даних про ворога, — пояснює боєць 10 ОГШБ.
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