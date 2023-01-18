Блинкен - мечты Москвы о "новых территориальных реалиях" неприемлемы и вредны

https://racurs.ua/n178990-blinken-mechty-moskvy-o-novyh-territorialnyh-realiyah-nepriemlemy-i-vredny.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вважають неприйнятними вимоги росії до України враховувати «нові територіальні реалії».

Саме цю умову назвав як основу для налагодження мирного діалогу володимир путін у розмові з президентом Туреччини Раджепом Тайіпом Ердоганом на початку січня.

За словами Блінкена, США вважають таку позицію контрпродуктивною.

Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес, — заявив держсекретар під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Клеверлі вперше приїхав з візитом до Вашингтона як глава Форін-офісу.

Британія та США згодні у тому, що найшвидший шлях до завершення цієї війни та переходу до дипломатії — посилення позицій України на полі бою.

Блінкен та Клеверлі запевнили, що їхні країни продовжать забезпечувати Україну всім необхідним для успішного протистояння російській агресії.

Нагадаємо, глава дипломатії США заявив 17 січня, що Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні те, що їй потрібне для успіху на полі бою.