США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні наприкінці тижня

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Білий дім дав зрозуміти, що про додаткову американську військову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив про це у вівторок телеканалу CNN.

Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткові озброєння і можливості для України, які надходять зі Сполучених Штатів. Можливо, вже наприкінці цього тижня, — сказав Кірбі.

Кірбі не відповів на запитання про те, чи будуть у черговому пакеті допомоги танки, але він сказав, що США намагаються переконатися, що дають Україні те, що їй потрібно.

Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони найбільше відповідали потребам України, а коли ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з союзниками та партнерами, щоб зрозуміти, чи зможуть вони, — сказав Джон Кірбі.

Тим часом Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 17 січня, що Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні те, що їй потрібне для успіху на полі бою.

У міру того, як ця агресія розвивалася, розвивалася і наша допомога Україні, щоб переконатися, що має все необхідне, щоб протистояти агресії, — сказав Блінкен у Вашингтоні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Якщо ви подивіться на траєкторію від «Стінгерів» до «Джавелін» та HIMARs, до бойових машин «Бредлі» та ракетних батарей «Петріот», ви побачите, що ми постійно поставляємо те, що потрібно Україні, і ми робимо це таким чином, щоб переконатись, що це відповідає тому, що відбувається на полі бою, — сказав Блінкен.

Він наголосив, що надання американської підтримки США почалося за кілька місяців до початку агресії, коли у Вашингтоні побачили, що над Україною «згущуються грозові хмари».

Крім того, держсекретар США похвалив Велику Британію за готовність поставити танки Україні.