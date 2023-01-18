«Специальную военную операцию» путин начал, чтобы «прекратить эту войну»

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Президент рф та воєнний злочинець володимир путін заявив, що росія розпочала «спеціальну військову операцію», щоб припинити бойові дії, які відбувалися в Україні з 2014 року.

Про це він заявив на зустрічі з ветеранами Другої світової війни та жителями блокадного Ленінграда, що відбулася 18 січня у Петербурзі. Відео з висловом бункерного диктатора розповсюдило російське пропагандистське агентство ТАРС.

По суті повномасштабні військові дії на Донбасі з 2014 року не припинялися — із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна військова операція, — це, як я вже неодноразово говорив, спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих теренах проживають, — заявив путін.

За словами президента рф, росія вважає Донбас своїми історичними територіями та «історично примирилася» з тим, що після розпаду СРСР вони перейшли Україні.

Але російська влада, за його словами, «не могла не відреагувати на те, що почала відбуватися» в Україні після Євромайдану у 2014 році та зміни влади, «коли почали по суті винищувати людей», які живуть на цих територіях.

путін додав, що російська влада «терпіла» і «намагалася домовитися», щоб вирішити ситуацію мирними засобами, але українська сторона, за його словами, збиралася перевести конфлікт «в гостру та гарячу фазу».

Нічого нам не залишалося крім того, що ми робимо зараз, — заявив путін.

путін вкотре висловив свої бездоказові твердження про те, як київська влада почала винищувати людей лише за їхню приналежність до російської культури та за бажання говорити російською мовою.

Нагадаємо, Україна та країни Заходу неодноразово звинувачувала росію в тому, що російські війська брали участь у війні на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році. У грудні 2015 року путін заявив, що на Донбасі є «люди, які займаються вирішенням певних питань у військовій сфері», але він стверджував, що це не «регулярні російські війська».

2021 року у вироку суду в Ростові-на-Дону знайшли розповідь про те, як у 2019 році «у військові частини збройних сил рф», розташовані в самопроголошених лднр, постачали продукти з росії. Після уваги ЗМІ у суді уточнили, що про це йшлося «виключно у свідченнях підсудного».

У МЗС України розцінили рішення суду як доказ участі росії у конфлікті на Донбасі, а в Кремлі заявили про помилку судді.