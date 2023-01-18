Шольц назвал условие прекращения войны

https://racurs.ua/n178998-sholc-nazval-uslovie-prekrascheniya-voyny.html

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Росія повинна програти в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

З його слів, програш рф є умовою припинення війни. Саме тому Берлін у тісній координації із партнерами постачає Києву зброю. Шольц запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти, — додав Шольц.

Німецький політик зауважив, що москва зазнала фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

Україна успішно захищається та демонструє мужність, — йдеться у заяві.

Також Шольц нагадав, що широкий міжнародний альянс на чолі з G7 надає фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку Україні. Німеччина торік виділила понад 12 млрд євро.