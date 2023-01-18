Солдат рф перебрасывают в беларусь в железнодорожных цистернах — СМИ

https://racurs.ua/n179006-soldat-rf-perebrasyvaut-v-belarus-v-jeleznodorojnyh-cisternah-smi.html

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Військових рф перекидають в білорусь у залізничних цистернах. Про це пише видання «Наша Ніва» із посиланням на власні джерела. За даними ЗМІ, ймовірно, таким чином росія намагається приховати масштаби перекидання від супутникового та візуального спостереження.

Невідомо, чи транспортують військову техніку та боєприпаси до білорусі також таким шляхом чи подібними замаскованими способами, — пише видання.

Отримана «Нашою Нівою» інформація про перекидання російських військ свідчить про те, що, можливо, масштаби російської присутності в білорусі є більшими, ніж вважалося раніше.

Після успішного контрнаступу Збройних сил України восени 2022 року воєнний злочинець рф володимир путін був змушений провести часткову мобілізацію. Після цього російські солдати почали прибувати на територію білорусі для проходження військових навчань на білоруських полігонах. Росія зберігає присутність своїх військ на території підконтрольної їй сусідньої країни, щоб тримати ЗСУ в напрузі та відволікати частину сил на прикриття північного кордону. Точна кількість російських військ на території білорусі невідома. Також у білорусі постійно присутні російські авіаційно-ракетні комплекси — як зенітні, так і ударні «Іскандери». Спостерігачі та військові експерти вважають наявні сили недостатніми для нового наступу на Київ.

Нагадаємо, торік у лютому росія використала територію білорусі для нападу на Київ. Проте навесні того ж року під ударами української армії та через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням на розтягнутому фронті російські війська були змушені відступити з прикордонних з білоруссю Київської, Житомирської та Чернігівської областей.