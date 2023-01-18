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Полк Калиновского показал штурм позиций рф и ближний бой под Бахмутом
Полк Калиновского показал штурм позиций рф и ближний бой под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179010-polk-kalinovskogo-pokazal-shturm-poziciy-rf-i-blijniy-boy-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського показали штурм позицій російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.
У прес-службі полку повідомили, що воєнні злочинці рф займалися мародерством і знімали із загиблих захисників України форму.
Наші воїни з батальйону «Волат» вступили у ближній бій із загарбниками, як леви! Вони увірвалися на позиції і знищили ворога, коли мерзотники знімали одяг і взуття із загиблих раніше героїв ЗСУ. Туди російським мародерам і дорога, — розповіли бійці.
Нагадаємо, Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту, там тривають бої. Окупанти рф продовжують спроби його захопити, захисники України дають їм відсіч.
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