В рф создают простор для критики владимира путина. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n179014-v-rossii-sozdaut-prostor-dlya-kritiki-diktatora-putina-isw.html

Ракурс

Простір для критики диктатора володимира путіна створюють у російській провоєнній спільноті.

При цьому певні особи можуть критикувати президента рф та вище керівництво країни-агресора, не боячись покарання за свої висловлювання. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни за 19 січня (ISW).

Аналітики нагадали, як військовий злочинець ігор гіркін різко натякнув, що підтримує усунення путіна з посади. А засновник ПВК «Вагнер» євген пригожин дедалі жорскіше критикує накази російського міністерства оборони. Також він заявляв, що російські високопосадовці «повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки».

В ISW вважають, що заява пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування його як обличчя російської так званої сво. Також глава головорізів заявив, що топ-чиновники кремля є «зрадниками, які хочуть, щоб рф програла війну».

путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання, — вважають в Інституті.

Нагадаємо, в ISW заявляли, що диктатор рф володимир путін, ймовірно, вживає заходи, щоби підірвати зусилля власника ПВК «Вагнер» євгена пригожина щодо підвищення його статусу у російському суспільстві. Господар кремля намагається підготувати кадри лояльних до себе російського міністерства оборони, блогерів та публічних осіб.