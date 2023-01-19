ВСУ отбили все атаки россиян на Донбассе. Фото:

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Сили оборони 18 січня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Авіація ЗСУ протягом 18 січня завдала 13 ударів по районах зосередження противника та три — по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили три пункти управління, п’ять районів зосередження окупантів, один склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти ворога. Також військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник «Мерлін-ВР». Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 19 січня.

Зазначається, що росіяни завдали 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області та на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі наголошують, що залишається високою загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України знищили сім бойових машин піхоти російських окупантів біля села Водяне на Донеччині. Відповідне відео з’явилося у мережі.