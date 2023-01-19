Ракеты ATACMS. Фото:

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Сполучені Штати Америки можуть допомогти Україні відвоювати окупований росією Крим.

Після тривалих дискусій Вашингтона з Києвом адміністрація президента США Джо Байдена почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. У Білому домі вважають, якщо ЗСУ зможуть показати рф, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію України в будь-яких майбутніх переговорах. Про це повідомляє The New York Times.

Також зазначається, що американська влада зменшила побоювання щодо того, що росія може завдати ядерного удару у відповідь на військову кампанію проти Криму. При цьому такий ризик все ж не відкидають.

Зараз посадовців США та України обговорюють застосування американської зброї для можливого завдання удару по сухопутному коридору, який з'єднує Крим з росією через окуповані Мелітополь і Маріуполь.

Водночас, за інформацію NYT, Джо Байден, поки що не готовий надати Україні ракетні системи дальнього радіусу дії, необхідні ЗСУ для атаки на російські об'єкти на півострові.

Як пишуть журналісти, ударами по окупованому Криму Україна могла б показати, що російський контроль над півостровом не є закріпленим. Білий дім також дедалі частіше вважає, що удари по тилових позиціях рф у Криму можуть серйозно зашкодити здатності агресора просунути свою лінію фронту далі.

Зазначається, що цього тижня американське та українське командування проведе зустріч у Німеччині, щоб відпрацювати планування можливого наступу. Сторони можуть узгодити бойові плани України з тими видами озброєнь і матеріалів, які надають союзники США в НАТО.

Нагадаємо, на початку січня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що навесні 2023 року Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими. Розпочнеться звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу.

Джерело: The New York Times